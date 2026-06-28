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НовостиПроисшествия28 июня 2026 6:11

Продавец украла деньги и телефон из цветочного магазина в Барнауле

Сотрудники полиции раскрыли кражу
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Подозреваемая возместила ущерб

Подозреваемая возместила ущерб

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле сотрудники полиции раскрыли кражу из кассы цветочного магазина. В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило заявление от владельца торговой точки, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В рамках расследования кражи была установлена подозреваемая. Ей оказалась 23-летняя горожанка, которая работала на точке.

По предварительной информации, девушка в вечернее время, будучи в свой выходной, проникла в торговый павильон и похитила деньги и телефон. Украденный гаджет она успела сдать в ломбард. Из кассы она украла 2,5 тысячи рублей, а рабочий телефон стоил 3,7 тысячи рублей.

Подозреваемая возместила ущерб, но это не спасло ее от возбуждения уголовного дела.