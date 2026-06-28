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НовостиПроисшествия28 июня 2026 4:02

В Барнауле пожар охватил два балкона в многоэтажке, спасены четыре человека

Возгорание произошло в девятиэтажном доме
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Наиболее вероятной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём

Наиболее вероятной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле вечером 27 июня произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Петра Сухова. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, огонь быстро распространился по балконам седьмого и восьмого этажей.

До прибытия пожарной бригады сотрудники полиции сумели вывести из горящей квартиры женщину, которая находилась в эпицентре ЧП. Еще троих человек вывели пожарные. Всего на месте тушения работали 19 спасателей и шесть единиц техники. 30 человек эвакуировались из дома самостоятельно.

Наиболее вероятной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём. Предполагается, что непотушенная сигарета, залетевшая с соседнего балкона, спровоцировала возгорание.