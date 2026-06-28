В Республике Алтай зафиксировано снижение цен на продукты питания

Единственной категорией продуктов, показавшей рост цен, стала рыбная продукция Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам мая в Республике Алтай наблюдалось сезонное снижение цен на продукты питания. По данным Росстата, годовая инфляция в регионе составила 3,99%, что ниже общероссийского показателя и близко к целевому уровню Банка России в 4%.

Как сообщает региональное отделение Банка России, на рынок поступило больше овощей и фруктов нового урожая из теплиц и южных регионов-поставщиков. Это привело к снижению цен на огурцы, помидоры и другие тепличные культуры. Также уменьшились затраты хозяйств на освещение и отопление теплиц, а укрепление рубля сделало импортные фрукты (бананы, апельсины, сладкий перец) более доступными. Увеличение выпуска продукции российскими птицефабриками и мясоперерабатывающими заводами привело к удешевлению яиц, колбасных изделий и мясных консервов.

Единственной категорией продуктов, показавшей рост цен, стала рыбная продукция. Это связано с увеличением затрат на обслуживание флота, подорожанием судового топлива и так далее.