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НовостиПроисшествия28 июня 2026 2:10

24 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

Два возгорания произошло в Барнауле
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
МЧС

МЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за минувшие сутки ликвидировали 24 пожара. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, два возгорания потушили в Барнауле.

В ночное время в селе Романово загорелась надворная постройка. Когда приехали пожарные, строение горело открытым огнем. Пламя повредило крышу, стены и потолочные перекрытия. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, в ликвидации участвовали пять пожарных и две автоцистерны. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В МЧС напоминают, что нужно следить за состоянием проводки, не перегружать электросеть и использовать исправное электрооборудование.