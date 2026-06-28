24 пожара потушили в Алтайском крае за сутки

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за минувшие сутки ликвидировали 24 пожара. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, два возгорания потушили в Барнауле.

В ночное время в селе Романово загорелась надворная постройка. Когда приехали пожарные, строение горело открытым огнем. Пламя повредило крышу, стены и потолочные перекрытия. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров, в ликвидации участвовали пять пожарных и две автоцистерны. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В МЧС напоминают, что нужно следить за состоянием проводки, не перегружать электросеть и использовать исправное электрооборудование.