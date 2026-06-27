Умерла алтайская модель Диана Галина, два года находившаяся в коме

Трагедия произошла в феврале 2023 года в Пекине Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В Алтайском крае ушла из жизни модель Диана Галина, уроженка Заринска. Последние два года девушка находилась в коме после аневризмы головного мозга. Как сообщает «Толк» со ссылкой на модельное агентство «Стиль», за жизнь Дианы до последнего боролись врачи и близкие, надеясь на чудо.

Трагедия произошла в феврале 2023 года в Пекине, куда Диана прилетела для работы по крупному международному контракту. Во время рабочей поездки у нее внезапно случился разрыв аневризмы головного мозга. Китайские специалисты экстренно провели сложнейшую операцию. Как только состояние пациентки удалось стабилизировать и сделать ее транспортировку безопасной, Диану перевезли на родину в Россию.

Все это время молодая девушка была прикована к постели и находилась в коме в доме своей матери в Заринске, где за ней был организован постоянный уход.

До внезапной болезни Диана Галина успела построить яркую и успешную карьеру в индустрии моды, регулярно сотрудничая со всемирно известными зарубежными агентствами.