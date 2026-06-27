В Барнауле ветераны боевых действий и сотрудники ведомств сыграли в мини-футбол

Золото завоевала команда Алтайской таможни Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Сегодня в барнаульском сквере Химиков прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Дню ветеранов боевых действий. На поле вышли команды силовых структур, профильных ведомств и ветеранских организаций.

Соревнования, которые прошли по олимпийской системе, организовали городской комитет по спорту, Центр соцреабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, а также Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества». На открытии участников поприветствовали замглавы администрации Октябрьского района Галина Бровко, руководитель Фонда имущества края Владислав Вакаев и ветеран СВО Владимир Толстых.

За трофеи боролись сборные Военной комендатуры, Службы спецсвязи и информации ФСО, регионального ГУ МЧС, филиала фонда «Защитники Отечества» и Алтайской таможни.

По итогам матчей золото завоевала команда Алтайской таможни. Второе место заняли футболисты ГУ МЧС, а замкнула тройку призеров сборная ФСО России по Алтайскому краю. Победителям вручили кубки и медали, а все остальные участники получили подарки.