Синоптики предупредили о 39-градусной жаре и штормовом ветре на Алтае

В ближайшие дни местами по краю погода достигнет +39 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае и Барнауле в ближайшие три дня ожидается пик жары. Так, по данным регионального гидрометцентра, вслед за волной жары, которая местами достигнет почти +40 градусов, на регион обрушатся ливни с градом и штормовой ветер.

28 июня (воскресенье). В Алтайском крае днем потеплеет до +28…+33 градусов, местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, с порывами до 14 м/с. В Барнауле будет сухо и жарко – до +31 градуса.

29 июня (понедельник). Станет еще жарче. В крае днем воздух раскалится до +29…+34 градусов, а по югу ударит зной до +39 градусов. Кое-где сохранятся кратковременные дожди. В Барнауле день пройдет без осадков при температуре до +32…+34 градусов, но к вечеру возможна первая гроза с порывами ветра до 12 м/с.

30 июня (вторник). Жара немного спадет (до +27…+32 градусов), но погода резко испортится. В большинстве районов края пройдут сильные дожди и град. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 7-12 м/с, а при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с. В Барнауле днем будет +29…+31 градус, также ожидаются кратковременный дождь и гроза, ветер до 7-12 м/с.