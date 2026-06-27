В Алтайский край пытались завезти 20 тонн дынь с опасной мухой-вредителем

Дыньки не пустили на территорию края Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае предотвратили ввоз крупной партии импортной продукции. Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, в 20 тоннах свежих дынь, прибывших из Республики Казахстан, специалисты обнаружили дынную муху.

Это первый случай выявления данного насекомого на территории региона в текущем году. Факт заражения бахчевых культур официально подтвердили результаты лабораторной экспертизы, которую провели эксперты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Весь груз заблокировали, к реализации он не допустим – теперь владельцам придется либо уничтожить партию, либо вернуть ее отправителю.

Вредитель считается одним из самых опасных вредителей для бахчевых. Ее личинки проникают внутрь плода и питаются его соком и мякотью, из-за чего урожай загнивает и становится абсолютно непригодным для употребления в пищу.