Фильм об историческом наследии Алтая признали лучшим на всероссийском конкурсе

Проект признан лучшим в номинации «Знаменитые и родные» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Художественно-документальный фильм алтайского режиссера Андрея Есаулова «Пути-дороги Петра Фролова» занял первое место на Всероссийском фестивале геобрендов «Земля открытий». Финал конкурса и награждение победителей прошли в Самаре, сообщает пресс-служба правительстве региона.

Фестиваль позиционируется как творческая лаборатория для создания видеопортретов регионов. Лучшие работы планируют использовать как образовательный ресурс в школах, а также транслировать в отелях и аэропортах для привлечения путешественников. Всего в этом году на конкурс прислали 342 работы из 58 регионов страны. Проект из Алтайского края признан лучшим в номинации «Знаменитые и родные».

Картина Андрея Есаулова рассказывает о жизни и профессиональном пути Петра Фролова – выдающегося горного инженера, новатора и начальника Колывано-Воскресенских заводов. Проект был подготовлен к 250-летию со дня его рождения и создавался на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Показ фильма в учебных заведениях региона будет сопровождаться тематическими школьными квизами.