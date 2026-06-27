Две жительницы Алтайского края утонули во время отдыха в необорудованных местах

В Алтайском крае за один день утонули две женщины Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае за один день утонули две женщины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в обоих случаях трагедии произошли во время отдыха на диких водоемах, а одной из причин случившегося могло стать употребление спиртного.

Первый инцидент произошел в Топчихинском районе на пруду в селе Макарьевка. Очевидцы вместе с сотрудниками полиции извлекли из воды тело женщины 1979 года рождения. По предварительной информации, во время отдыха на берегу местная жительница выпивала, после чего нырнула в пруд и больше не показалась на поверхности.

Аналогичное происшествие зафиксировали в Краснощековском районе. В селе Куйбышево из реки Маралиха полицейские и местные жители подняли тело женщины 1974 года рождения. Обстоятельства этой трагедии сейчас выясняются.

В ведомстве напоминают, что на водных объектах категорически запрещено купаться в состоянии опьянения и в необорудованных местах, прыгать в воду с причалов и мостов, а также использовать для плавания автомобильные камеры, бревна и надувные матрасы.