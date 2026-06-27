Легендарный борец Карелин провел мастер-класс в Республике Алтай

Карелин показывает мастер-класс юным борцам Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

Республику Алтай посетил трехкратный олимпийский чемпион, Герой России и сенатор РФ Александр Карелин. Спортсмен провел персональный мастер-класс для воспитанников местных спортивных клубов в рамках партийного марафона «Сила России».

Во время тренировки титулованный борец продемонстрировал комплекс упражнений, раскрыл тактические секреты ведения поединков, а также рассказал ребятам о своем пути в большом спорте, внутренней мотивации и стойкости.

«Алтай – это территория борьбы, где борцовский ковер лежит практически в каждом населенном пункте», – заявил Александр Карелин.

Министр спорта и молодёжной политики Республики Алтай Александр Суразов добавил, что за последние два года регион добился серьезных успехов в развитии этого направления.

«За два года мы достигли того результата, что греко-римская борьба стала базовым видом спорта, получает федеральную поддержку и имеет очень внушительные результаты массовой популяризации», – сказал министр.

Справка. Александр Карелин – выдающийся советский и российский борец греко-римского стиля. Он завершил спортивную карьеру в 2000 году после Олимпиады в Сиднее. За свою профессиональную карьеру Карелин выиграл 888 поединков. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, не проигравший ни одной схватки в течение 13 лет подряд. Его главные трофеи: три золотые олимпийские медали (1988, 1992, 1996), серебро Игр-2000, 9 титулов чемпиона мира и 12 золотых наград чемпионатов Европы.