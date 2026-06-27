Роспотребнадзор выявил опасные вирусы почти в каждой пятой пробе клещей на Алтае

С начала эпидемического сезона в Алтайском крае зарегистрировано уже 6340 случаев присасывания клещей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С начала эпидемического сезона в Алтайском крае зарегистрировано уже 6340 случаев присасывания клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю от укусов пострадали 363 жителя края.

Наиболее напряженная обстановка складывается в краевой столице – на долю Барнаула приходится 1607 пострадавших. Лабораторные исследования снятых с людей членистоногих показывают высокий процент их зараженности. Так, в 17,3% пробах был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 4,6% случаев – вирус клещевого энцефалита. Всем укушенным назначено экстренное профилактическое лечение.

На сегодняшний день в медицинских учреждениях региона зафиксировано 155 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф (среди заболевших 14 детей). Еще у 24 человек, включая 6 детей, подозревают клещевой боррелиоз. С подозрением на самый опасный вирус – клещевой энцефалит – госпитализированы 14 жителей края, двое из которых несовершеннолетние.

Официальный мониторинг за ситуацией ведется в регионе с 27 марта.