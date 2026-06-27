Ремонт проспекта Строителей в Барнауле планируют полностью завершить к августу

В этом году дорожники обновляют участок проспекта в границах улиц Челюскинцев и 2-й Строительной Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле ремонт участка проспекта Строителей, который идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируют полностью завершить к августу. Ход работ на объекте во время выездного совещания проверил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В этом году дорожники обновляют участок проспекта в границах улиц Челюскинцев и 2-й Строительной. На объекте работает подрядная организация ООО «ПАТАЙ». К настоящему моменту на обеих сторонах дороги практически завершено фрезерование старого асфальта. На четной стороне специалисты продолжают поднимать колодцы инженерных коммуникаций и частично менять бортовые камни.

За текущие выходные дни подрядчик рассчитывает закончить укладку выравнивающего слоя покрытия на проезжей части – работы пройдут на отрезке от Павловского тракта до здания №135 по проспекту Строителей.

По итогам инспекции Андрей Курышин поручил профильному комитету усилить мониторинг дорожной обстановки на проспекте, особенно в субботу и воскресенье, а также обеспечить строгий контроль за качеством укладки верхнего слоя асфальтобетона.