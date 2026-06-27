Первые лица Алтайского края поздравили жителей с Днем молодежи

Томенко и Романенко обратились к юношам и девушкам региона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня в России отмечается День молодежи. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко обратились к юношам и девушкам региона с праздничным поздравлением.

В своем совместном заявлении первые лица региона обратили внимание на амбициозность и потенциал современного поколения.

«Быть молодым – значит стремиться к знаниям, профессиональному росту и решительно идти к достижению самых амбициозных целей. Особую значимость роли молодого поколения в жизни страны не раз подчеркивал Президент Российской Федерации. Именно вам предстоит брать на себя ответственность за будущее Родины, чтить и уважать свое государство и трудиться на его благо», – говорится в тексте поздравления.

Руководители региона добавили, что местная молодежь регулярно показывает высокие результаты в самых разных сферах.

«Какой станет Россия завтра, во многом зависит от вас, ее нынешней энергичной и талантливой молодежи. <...> Желаем вам верить в себя и никогда не останавливаться на достигнутом. Сохраните свой оптимизм, бодрость духа и творческий задор на долгие годы», – резюмировали Виктор Томенко и Александр Романенко.