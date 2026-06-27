Скот и птица заживо сгорели при крупном ночном пожаре на Алтае

Всего же за минувшие сутки ликвидировали 23 пожара Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Дружба Алейского района крупный ночной пожар уничтожил надворные постройки на площади почти 180 квадратных метров, а также домашний скот. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание обнаружили так поздно, что его успела зафиксировать система космического мониторинга.

Сигнал о происшествии в переулке Центральный поступил спасателям с опозданием. К моменту приезда первых расчетов строения уже вовсю полыхали. В тушении задействовали шесть бойцов и две единицы спецтехники.

Несмотря на усилия, пламя уничтожило надворные постройки по двум адресам. В огне погибли 12 голов крупного рогатого скота и 15 кур. Кроме того, сгорели три тонны угля и четыре кубометра дров. Эксперты называют нарушение правил монтажа электрооборудования наиболее вероятной причиной ЧП.

Всего же за минувшие сутки, 26 июня, в Алтайском крае ликвидировали 23 пожара, семь из которых произошли в жилом секторе. Три возгорания зафиксировали в Барнауле.