66 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке

По предварительным данным, причиной возгорания стал электросамокат Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле произошел крупный пожар в многоквартирном доме на проспекте Калинина. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, из дома эвакуировали 66 человек.

Сообщение о пожаре поступило оперативно – на месте работали 39 человек и 11 единиц техники. Огонь распространился в подвальном помещении. По предварительным данным, причиной возгорания стал электросамокат.

«Было плотное задымление не только в подвале, но и в подъездах жилого дома», - уточнили в ведомстве.

Газодымозащитники вывели из опасной зоны восемь человек, в том числе ребенка. Еще 58 человек вышли из здания самостоятельно до прибытия спасателей.

Площадь пожара составила около 240 квадратных метров. В МЧС напомнили, что нельзя оставлять зарядные устройства и технику на литий-ионных аккумуляторах без присмотра.