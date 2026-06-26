На Алтае машина врезалась в скалу, пострадала женщина

ДТП произошло вблизи села Акбом Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

В Онгудайском районе Республики Алтай автомобиль Mitsubishi Outlander врезался в скалу. В результате ДТП пострадала женщина, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент случился около 17:30 25 июня вблизи села Акбом. Известно, что за рулём находился 59-летний житель села Усть-Кан. Он не справился с управлением и съехал с дороги на обочину, после чего столкнулся с расположенной поблизости скалой.

В результате происшествия пострадала пассажирка автомобиля - 54-летняя жительница Усть-Кана. Она была госпитализирована в Онгудайскую районную больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель привлечён к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью пассажира.