На Алтае задержали диверсанта, поджегшего базовые станции связи

ФСБ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае задержали молодого человека, который обвиняется в поджоге двух базовых станций связи в Рубцовске. По данным регионального УФСБ, парень совершил преступление по заданию неустановленного «куратора».

«Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия). По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в управлении.

Задержанный признался, что согласился выполнить задание за денежное вознаграждение. Информацию он получал через мессенджер от неизвестного лица.