В Алтайском крае у пчеловода похитили 40 фляг и два алюминиевых бочка

Причиненный пчеловоду ущерб подозреваемый пообещал возместить Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Целинном районе Алтайского края с местной пасеки украли имущество на 20 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, заявление поступило от 65-летнего мужчины.

В дежурную часть полиции обратился пчеловод, который рассказал, что на его пасеку прокрались неизвестные и украли пять 40-литровых фляг и два алюминиевых бочка. Вскоре был задержан подозреваемый – 38-летний сельчанин, который признался в содеянном. Похищенное он успел сдать в пункт приема металла в селе Целинное, а деньги потратил на свои нужды.

Причиненный пчеловоду ущерб подозреваемый пообещал возместить. По факту кражи возбуждено уголовное дело.