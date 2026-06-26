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НовостиОбщество26 июня 2026 8:36

Почти 4 тысячи выпускников в Барнауле получают аттестаты 26 и 27 июня

Мероприятия по традиции проходят в конце июня
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Мероприятия состоятся на площадках 84 общеобразовательных учреждений города

Мероприятия состоятся на площадках 84 общеобразовательных учреждений города

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 26 и 27 июня в школах проходят выпускные. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на церемониях выпускникам 11-х классов вручают аттестаты.

Мероприятия состоятся на площадках 84 общеобразовательных учреждений города. Всего в этом году 11-й класс оканчивают около 3900 выпускников. В торжествах принимают участие учителя, директора школ, родители, а также почётные гости - представители администрации города, депутаты и общественники.

Охрана правопорядка обеспечена сотрудниками правоохранительных органов и надзорных инстанций. В рамках мероприятий усилены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правилам дорожного движения вблизи школьных площадок.