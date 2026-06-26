Евгения Школина возглавила Государственный художественный музей Алтайского края

Министр культуры Алтайского края назначила Евгению Школину директором Государственного художественного музея. Фото: страница Елены Безруковой в VK

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова официально назначила Евгению Школину директором Государственного художественного музея. Приказ был подписан 24 июня 2026 года, сообщила Безрукова на своей странице в VK.

С января 2026 года Евгения Викторовна исполняла обязанности руководителя учреждения.

Известно, что Евгения Школина имеет богатый опыт работы в сфере культуры, насчитывающий 25 лет. Окончила исторический факультет Алтайского государственного университета. Работает в Государственном художественном музее с 1998 года, пройдя путь до заведующего научно-исследовательским отделом. Прошла обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров и программе «Капитаны культуры» в академии творческих индустрий «Меганом» (2025 г.). В 2023 году была удостоена звания «Лучший работник культуры в музейной сфере». Является членом Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и регионального отделения Союза художников России.