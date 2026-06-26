В Барнауле за один рубль продают деревянный особняк XIX века

Особняк построен в 1900 году

В Барнауле объявлен аукцион на продажу старинного деревянного особняка, расположенного по адресу улица Никитина, 128. Как сообщает «Толк», здание является объектом культурного наследия и продается за символическую цену - один рубль.

Лот был размещен в реестре ГИС «Торги». Победитель аукциона обязуется провести полную реставрацию памятника архитектуры, сохранить оригинальный облик здания и приспособить объект для современного использования. Шаг аукциона составляет 570 тысяч рублей. Торги начнутся 29 июня, а приём заявок продлится до 29 июля.

Особняк построен в 1900 году и ранее принадлежал Густаву Штромбергу, управляющему аптекой Вильгельмины Крюгер. На сегодняшний день здание находится в плохом состоянии.