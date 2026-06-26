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НовостиОбщество26 июня 2026 7:00

Мэрия: в Барнауле временно не отпускают топливо на двух АЗС

Ситуация с бензином под контролем
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
В городе функционирует 128 автозаправочных станций

В городе функционирует 128 автозаправочных станций

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросам обеспечения топливом на автозаправочных станциях города. Встречу провёл мэр Барнаула Вячеслав Франк с участием профильных комитетов, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации заместителя главы администрации по экономике Сергея Рябчуна, в городе функционирует 128 автозаправочных станций, из которых две временно прекратили отпуск топлива. Остальные работают в штатном режиме.

Мониторинг ситуации ведётся ежедневно. Данные поступают в единую электронную базу, которая позволяет отслеживать наличие бензина и дизтоплива, а также колебания цен.

Отдельное внимание было уделено проблемам с заправкой автобусов общественного транспорта. Заместитель главы по дорожному хозяйству Андрей Курышин отметил, что перевозчики перешли на использование городских АЗС, что замедляет процесс заправки.

В связи с этим глава города обратился к руководителям АЗС, чтобы автобусы заправляли вне очереди.