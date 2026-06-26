Каноисты и байдарочники Алтайского края выступают на чемпионате России

Спортсмены из Алтайского края завоевали уже несколько медалей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 по 30 июня в подмосковном Крылатском проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ на гребном канале «Москва». Более 350 спортсменов из 36 регионов борются за медали, которые станут отборочными для участия в чемпионате мира в Познани и международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли-2026». Достойные результаты показали спортсмены из Алтайского края. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Соревнования включают дистанции 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, двойках и четверках. В первый день чемпионата алтайские спортсмены показали отличные результаты: Юлия Бабашинская выиграла золото на дистанции 1000 метров в байдарке, а Анастасия Кравченко завоевала бронзу.

Вчера в финалах на 200 метров в каноэ-одиночках алтайские гребцы также отличились: Артём Пискун взял бронзу, а Юлия Бабашинская заняла второе место, уступив только москвичке Анастасии Долговой.