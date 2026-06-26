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НовостиОбщество26 июня 2026 4:14

В Бийске возобновили подачу холодной воды после аварии на скважине

Отключение было временным
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
В Бийске восстановлена подача холодной воды

В Бийске восстановлена подача холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске восстановлена подача холодной воды после временного отключения. Как сообщает администрация города со ссылкой на МУП «Водоканал», причиной сбоя стала техническая неисправность на водопроводных сооружениях.

Проблема возникла при запуске дополнительной скважины. Произошла поломка клапана (задвижки), что вынудило коммунальщиков прекратить подачу ресурса для устранения неисправности.

Работы по устранению неполадок заняли некоторое время, но к 7:40 утра система водоснабжения была полностью восстановлена.