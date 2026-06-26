В Алтайском крае проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства

На площадке ГУ МВД по Алтайскому краю будет представлен мобильный рекрутинговый пункт Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

26 июня в Алтайском крае проходит масштабное кадровое мероприятие - федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Карьерный движ. Выбор за тобой!». Это ключевое событие в рамках национального проекта «Кадры», направленное на прямое взаимодействие соискателей и работодателей.

Как сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения, главное мероприятие проходит в краевой столице, в парке «Изумрудный», с 10:00 до 16:00. Более 80 работодателей предложат жителям региона свыше 4000 вакансий.

Соискатели смогут пройти экспресс-собеседования с представителями крупных предприятий, получить консультации карьерных специалистов по вопросам обучения и открытия своего дела, узнать о востребованных профессиях и условиях труда.

Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей будет работать отдельная площадка «Заботимся и Гордимся», где окажут содействие в трудоустройстве.

Для школьников пройдет Фестиваль профессий, где 20 образовательных организаций представят свои программы. В программу вошли мастер-классы от МЧС и МВД, квизы и викторины, которые помогут выпускникам определиться с будущей специальностью.

На площадке ГУ МВД по Алтайскому краю будет представлен мобильный рекрутинговый пункт.

«Квалифицированные сотрудники кадровой службы познакомят потенциальных кандидатов и всех желающих с вакансиями, ответят на вопросы об условиях поступления, дадут необходимые рекомендации, снабдят материалами и контактами, проведут подготовительную работу с теми, кто проявляет интерес к будущей службе», - рассказали в полиции.