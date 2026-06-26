Жители Алтайского края смогут дистанционно голосовать на выборах в 2026 году

В регионах, где пройдет электронное голосование, проживает около 48,4 млн избирателей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Алтайского края пройдут с использованием современных цифровых технологий. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) утвердила список из 33 регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование. Одним из таких субъектов стал Алтайский край.

Согласно информации, опубликованной Центральным избиркомом, в регионах, где пройдет электронное голосование, проживает около 48,4 млн избирателей, из которых 86% имеют подтвержденные записи на портале Госуслуг. Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года.

В Алтайском крае ДЭГ будет использоваться как на федеральных выборах в Госдуму, так и на региональных - в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

«Порядком ДЭГ предусмотрена также новая возможность: если избиратель не смог по каким-либо причинам проголосовать дистанционно (ДЭГ), он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Члены УИК проверят, не голосовал ли этот избиратель дистанционно или на другом избирательном участке, и ему выдадут бумажный бюллетень», - рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.