Жительница Алтая узнала об измене супруга и плеснула кислотой в лицо любовнице

Женщина получила год ограничения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ребрихинском районе Алтайского края рассмотрели дело в отношении местной жительницы, которая плеснула кислотой в лицо любовницы мужа. Об измене любовница сама рассказала жене.

Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, во время вечеринки подруга хозяев вдруг заявила присутствующим, что уже давно близка с мужем хозяйки. Любовники даже спланировали совместное путешествие и купили авиабилеты.

Не стерпев обиду и злость, хозяйка схватила емкость с концентрированной уксусной кислотой и вылила жидкость прямо в лицо обидчице. В итоге у женщины диагностирован ожог роговицы и конъюнктивы правого глаза, а зрение ухудшилось до показателя 0,7.

Фигурантка дела призналась в содеянном и получила год ограничения свободы. Она должна выплатить пострадавшей имущественный вред в размере 9,2 тысячи рублей, а также моральный вред – 100 тысяч рублей.