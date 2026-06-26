В Алтайском крае более 360 пар сыграют свадьбы в «мистическую» дату

Количество поступивших заявлений на красивую дату почти в четыре раза превышает прошлогодний максимум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в пятницу, 26 июня 2026 года, заключат брак больше 360 пар. Как сообщает «Толк», данную комбинацию цифр многие считают «красивой» и гармоничной.

По данным регионального Управления юстиции, количество поступивших заявлений на данную дату почти в четыре раза превышает прошлогодний максимум, зафиксированный 25 мая 2025 года (95 пар).

Несмотря на ассоциацию сочетания цифр «три шестёрки» с негативными представлениями, большинство молодоженов не придают этому значения.