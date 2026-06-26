Алтайский край направил в Африку 820 тонн муки в гуманитарных целях

Продукты получили сертификат соответствия Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне этого года в рамках гуманитарной миссии под патронажем ООН Алтайский край отправил в африканскую страну Бурунди партию витаминизированной пшеничной муки общим весом около 820 тонн. Поставки произведены предприятиями Топчихинского и Хабарского районов, сообщили в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Вся продукция предварительно прошла обязательное лабораторное исследование. Анализ соответствовал международным и российским стандартам. Продукты получили сертификат соответствия и были одобрены для отправки в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

«Всемирная продовольственная программа, учреждённая в 1961 году при содействии ООН, за десятилетия превратилась в крупнейшую структуру международного масштаба, специализирующуюся на оказании экстренной помощи продовольствием населению в кризисных ситуациях. Ключевым приоритетом работы организации служит поддержка людей, пострадавших от военных конфликтов и стихийных бедствий», - отметили в ведомстве.