В Барнауле пожарные спасли мужчину из горящего дома

Пожар произошел в вечернее время Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Крупный пожар на площади около 250 квадратных метров произошел в Барнауле вечером 25 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сотрудники ведомства спасли из горящего дома мужчину.

В поселке Власиха по улице Серебряная загорелись гараж с автомобилем внутри, а также частный двухэтажный дом. Огонь повредил стены, крыши, потолочные перекрытия и машину. С первого этажа дома вывели мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться.

В тушении участвовали 21 человек и семь единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в гараже.