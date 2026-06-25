«Эвалар» возглавил экоповестку в фарме

«Эвалар» стал лидером экологической повестки среди фармацевтических компаний по итогам 2025 года. Соответствующие данные опубликовал Интерфакс со ссылкой на рейтинг системы СКАН-Интерфакс.

Как отмечают аналитики системы СКАН-Интерфакс, лидирует в рейтинге компания «Эвалар» – об экологических инициативах которой было опубликовано 298 сообщений в соцмедиа и печатных СМИ за 2025 год. Второе место у компании «Фармасинтез» – 110 сообщений. Тройку лидеров замыкает «Р-Фарм» с 84 сообщениями за этот же период.

Ключевыми инфоповодами, которые привлекли внимание СМИ, общественности и экспертов, у компании стали следующие:

• Открытие мурала с краснокнижным снежным барсом в центре Горно-Алтайска. Масштабное художественное полотно площадью около 500 кв. м. было выполнено одним из самых известных уличных художников России Георгием Куриновым, известным под псевдонимом GOOZE_ART. Данный проект, по замыслу организаторов, является символом бережного отношения к уникальному растительному и животному фонда Алтая. Он также призван привлечь внимание к программе сохранения биоразнообразия региона, которую на протяжении многих лет реализует компания.

• Акция по очистке горы Белуха, одного из главных символов Алтая. Компания совместно с волонтерами движения «Мусорная лавина» организовал 12-дневный марафон с волонтерами по уборке популярной у туристов горы. За 12 дней собрали около 200 мешков мусора общим весом 2,1 тонны, которые пришлось вывозить тремя вертолетными бортами. Заметным событием стало участие актера Павла Деревянко, который присоединился к экологическому проекту со своей женой Зоей Фуць.

В фокусе внимания СМИ также оказались ESG-инициативы, снижение углеродного следа, «зеленое» производство, переработка упаковки: «Экологическая ответственность становится для фармацевтических компаний не только репутационным фактором, но и частью долгосрочной стратегии бизнеса», – отметили аналитики системы СКАН-Интерфакс.

Подробнее ознакомиться с исследованием можно в Интерфакс.