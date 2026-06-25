В Барнауле в одной многоэтажке заменили восемь лифтов

Затраты превысили 21 миллион рублей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле накануне проверили капремонт в барнаульской многоэтажке по адресу Юрина, 182. В рамках проведённых в этом году работ в доме заменили восемь лифтов и модернизировали оснащение машинного отделения, сообщает мэрия.

Чтобы попасть в программу капремонта, собственники помещений организовали общее собрание и согласовали работы. В результате дом внесли в краткосрочный план на 2026 год, а подрядчик уложился в двухмесячный срок. Совокупные затраты на замену лифтового оборудования во всех подъездах и ремонт технических узлов превысили 21 миллион рублей.

В Минстрое акцентировали внимание на том, что контроль за выполнением работ на объектах, участвующих в программе, ведут специализированные организации. В частности, на Юрина, 182 надзор за заменой лифтов выполняло АО «Алтайские инженерные системы», подведомственное краевому Минстрою.

Модернизация лома на улице Юрина не ограничивается обновлением лифтового хозяйства: по данным технического директора Фонда капремонта Алтайского края Виталия Ерина, в 2027 году в доме запланирован ремонт кровли.

Начальник жилищного отдела Минстроя края Сергей Гущин также сообщил, что в план капремонта на 2026 год в Алтайском крае включено 410 многоквартирных домов с общим финансированием в размере 4 миллиардов рублей. Весной документ подвергся корректировке: изначально в нём значилось 340 домов, но позднее список расширили на 70 объектов — это стало возможным за счёт повышения тарифа на капремонт с начала года.

Наиболее востребованными видами работ у жителей остаются ремонт крыш и замена лифтового оборудования. С 2014 года Фонд капремонта обновил в регионе полторы тысячи лифтов, причём значительная часть из них была заменена в течение последних трёх лет.

Реализация плана на 2026 год продолжается: в Алтайском крае уже завершены работы более чем в ста домах. По результатам пяти месяцев регион занимает одну из трёх лидирующих позиций по объёму выполненных работ.