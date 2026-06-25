В Горном Алтае автоинспектор помог роженице добраться до перинатального центра

Денис Гергерт приехал в перинатальный центр на выписку мамы с малышом Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

18 июня днём инспектор ДПС Денис Гергерт дежурил на улице в селе Манжерок Майминского района. В этот момент к правоохранителю подбежал взволнованный водитель иномарки и попросил о помощи: в автомобиле находилась его беременная жена — у женщины начались схватки, и роды могли начаться в любой момент.

Как рассказывают в МВД по Республике Алтай, автовладелец сильно переживал: из за типичных для летнего сезона заторов он рисковал не успеть доставить супругу в перинатальный центр — учреждение находилось в 35 километрах от места. Денис Гергерт сразу же уведомил о происшествии дежурную часть и службу скорой помощи, после чего задействовал спецсигналы — звуковые оповещения и проблесковые маячки — и взял на себя сопровождение машины с роженицей.

Когда автомобиль въехал в Горно-Алтайск, мужчина передал жену медикам скорой помощи. Младший лейтенант Гергерт продолжил сопровождать карету скорой помощи вплоть до пункта назначения.

Медики оперативно доставили женщину в перинатальный центр, где персонал уже был готов к приёму пациентки. Спустя полчаса в семье Дегтяревых появился на свет мальчик — родители дали ему имя Егор. Врачи родильного дома подчеркнули: именно благодаря быстрой транспортировке роженицы в стационар состояние матери и ребёнка оказалось стабильным, угрозы их здоровью нет.

Позже Денис Гергерт приехал в перинатальный центр на выписку мамы с малышом. Инспектор преподнёс семье набор вещей, необходимых в первые дни жизни младенца.

Полицейский от всей души пожелал молодой семье здоровья, достатка и безопасных дорог. Супруги искренне поблагодарили сотрудника ДПС за поддержку и решительные действия в напряжённой ситуации.