Очередной глава Алтайкрайимущества Алексей Аленников ушел в отставку

Прежний руководитель ушел с должности в самый разгар работы прокуроров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель алтайского управления имущественных отношений Алексей Аленников с 24 июня по собственной инициативе покинул пост, сообщает Банкфакс.

Аленников возглавил ведомство всего год назад после громкой отставки Александра Теплова. Сейчас обязанности руководителя временно исполняет замглавы ведомства Сергей Авдюшкин.

По информации источника «Банкфакса», Аленников ушел в отставку, предположительно, на фоне очередного витка в расследовании, связанном с деятельностью Алтайкрайимущества. Не исключается версия о том, что руководитель ведомства мог оказаться под ударом в связи с деятельностью Александра Теплова, которого ему периодически приходилось замещать, в том числе подписывать документы.

Александр Теплов, согласно официальной версии, уволился по личным причинам. Но его отставка случилась на фоне сомнительных аукционов по сдаче участков в аренду якобы под спортивные нужды.

Позже выяснилось, что прокуратура края выявила нарушения в управлении. Они касались вопросов учета и вовлечения в хозяйственный оборот недвижимости, а также соблюдения прав предпринимателей. Теплов покинул пост в самый разгар работы прокуроров. В связи с этим представление вынесли не ему, а и. о. руководителя Аленникову.