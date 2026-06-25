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НовостиОбщество25 июня 2026 5:17

В мэрии Барнаула обсудили с перевозчиками вопрос заправки автобусов на АЗС

Ранее многие заправляли свои автобусы на собственных предприятиях
Александра САПОЖКОВА
Мэр распорядился своевременно решать проблемы предприятий

Мэр распорядился своевременно решать проблемы предприятий

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле состоялось совещание представителей власти города с пассажироперевозчиками. В ходе встречи речь шла о проблемах, с которыми сталкиваются предприятия.

Сергей Гриднев, руководитель ООО «СолГри», обозначил одну из сложностей: если раньше компании могли заправлять автобусы на собственных предприятиях, то теперь им приходится пользоваться городскими АЗС — это заметно удлиняет процесс заправки.

Мэр города Вячеслав Франк дал поручение согласовать с сетями АЗС механизмы ускоренной заправки автобусов. Кроме того, он распорядился, чтобы профильный комитет регулярно отслеживал трудности, с которыми сталкиваются перевозчики, и при возникновении острых вопросов своевременно принимал меры.

По словам замглавы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна, на текущий момент ситуация с топливом в Барнауле остаётся под контролем — запасы есть, однако из за повышенного спроса нередко возникают очереди.