На Алтае ремонтируют ведущую к предгорьям трассу

Работы ведутся на отрезке со 2-го по 7-й километр Фото: Минтранс Алтайского края.

В Красногорском районе Алтайского края продолжается обновление участка автодороги Быстрянка – Красногорское. Работы ведутся на отрезке со 2-го по 7-й километр общей протяженностью 5 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минтранс региона.

Ремонт выполняет Юго-Восточное ДСУ. На сегодняшний день дорожники завершили основной комплекс подготовительных мероприятий: демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, обустроили новое основание из щебеночно-песчаной смеси и укрепили его с применением технологии холодного ресайклинга с добавлением цемента. В дальнейшем специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, провести укрепление обочин, установить дорожные знаки и нанести разметку.

На проведение работ предусмотрено свыше 150 млн рублей.

Данный объект является продолжением ранее начатого ремонта. В 2025 году на этой же трассе в рамках национального проекта был приведен в нормативное состояние участок длиной более 2 км — от 0-го до 2-го километра. Тогда специалисты также выполнили замену дорожного покрытия.

До начала реконструкции дорога нуждалась в серьезном обновлении. Покрытие имело многочисленные дефекты, включая глубокие выбоины и поперечные волны, а на отдельных участках отсутствовали обочины. При этом трасса проходит через живописную предгорную территорию и служит одним из основных маршрутов из Бийска и Барнаула к популярным туристическим объектам Алтайского края. После завершения ремонта движение по дороге станет более безопасным, а поездки к достопримечательностям региона — более удобными.