Сухая трава горела на Алтае на площади около тысячи квадратных метров

Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 21 пожар Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 24 июня, в Алтайском крае ликвидировано 10 возгораний мусора и сухой травы. Наиболее крупное возгорание сухой травы произошло в Рубцовском районе вблизи села Захарово.

Как сообщает региональное МЧС, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Привлекалось 10 человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших не было.

«Наиболее вероятная причина ЧП - неосторожное обращение с огнём», - сказали в МЧС.

Спасатели напоминают, что в сухую и ветреную погоду пожар может произойти от одной спички или окурка, при этом огонь может распространяться с большой скоростью.

Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 21 пожар, два из них — в жилом секторе. В Барнауле произошел один пожар.