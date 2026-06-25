Более 5 тысяч предпринимателей не Алтае перешли на новый налоговый режим

Участники АУСН освобождены от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Алтайском крае действует специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Более 5 тысяч предпринимателей уже перешли на новый режим, сообщает пресс-служба АКЗС.

Новый формат стал альтернативой для предпринимателей и организаций, ранее работавших по патентной системе или применявших упрощенную систему налогообложения. Возможность присоединиться к эксперименту по внедрению АУСН регион получил после принятия соответствующего закона депутатами Алтайского Заксобрания в сентябре 2025 года.

Председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александр Локтев сообщил, что число плательщиков растет как за счет перехода с других налоговых режимов, так и благодаря вновь зарегистрированным предпринимателям. При этом около 80% пользователей АУСН ранее работали на упрощенной или общей системе налогообложения, а еще 20% составляли бывшие плательщики патента и налога на профессиональный доход.

Новый спецрежим направлен на снижение административной нагрузки и упрощение налогового учета. Требования для его применения одинаковы во всех регионах страны: годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, численность сотрудников — не более пяти человек, являющихся резидентами России, а также не допускается наличие филиалов и обособленных подразделений.

Участники АУСН освобождены от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Вместе с тем их пенсионные права и социальное страхование сохраняются и обеспечиваются за счет бюджетных средств. Александр Локтев подчеркнул, что одним из ключевых преимуществ режима является значительное сокращение объема отчетности либо полный отказ от отдельных деклараций. Расчет налога производится налоговыми органами автоматически на основании данных банков и онлайн-касс. Полученные поступления распределяются между бюджетами следующим образом: 46% направляется в федеральный бюджет, а 54% остается в региональном.

Эксперимент по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения продлится до 31 декабря 2027 года включительно.