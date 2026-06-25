В отношении «Барнаульского ДСУ-4» подали очередной иск

На данный момент детали спора не раскрываются Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отношении «Барнаульского ДСУ-4» подан очередной иск. От дорожного предприятия через суд требуют взыскать почти 1 млн рублей. Информация опубликована в картотеке Арбитражного суда Алтайского края, пишет Толк.

На данный момент детали спора не раскрываются. Из материалов дела известно только то, что сумма заявленных требований составляет 907 тысяч рублей. Согласно сведениям из открытых источников, истцом выступает предприниматель, занимающийся строительством жилых и нежилых объектов. Предположительно, иск связан с оплатой услуг, ранее оказанных дорожной организации.

Стоит отметить, что обращения предпринимателей в суд с требованиями к «ДСУ-4» происходят регулярно. Одним из последних крупных исков стало заявление барнаульской компании «РАФ», которая потребовала взыскать с предприятия 5,2 млн рублей.

Кроме того, продолжается судебный процесс в отношении бывшего руководителя организации Николая Данилина. Следствие полагает, что он создал группу из шести человек, участники которой отражали в отчетных документах завышенные данные об объеме и качестве выполненных дорожных работ.

По версии правоохранительных органов, действия Данилина и еще пяти обвиняемых могли привести к хищению бюджетных средств на сумму 37,7 млн рублей.