Делегация Алтая принимает участие в Петербургском юридическом форуме

Делегация от Алтая. Фото: Светлана Кравцова / altairegion22.ru

С 23 по 26 июня в Санкт-Петербурге проходит XIV Петербургский международный юридический форум. Традиционно площадка объединяет представителей юридической сферы, бизнеса, органов власти и правоохранительных структур из России и других государств. В мероприятии принимают участие порядка пяти тысяч специалистов более чем из 50 стран, а также большинства регионов России, в том числе Алтая, сообщили в правительстве края.

В приветствии участникам форума президент Владимир Путин отметил, что в этом году мероприятие проходит под девизом «Время быть в праве». По его словам, одной из важнейших задач сегодня является укрепление права в общественной жизни и регулировании отношений во всех сферах — политической, экономической, социальной, гуманитарной и международной. Президент подчеркнул, что только опора на общепризнанные правовые нормы и принципы позволит эффективно отвечать на вызовы XXI века, обеспечивать стабильность и дальнейшее развитие на глобальном и региональном уровнях.

Алтайский край на форуме представляет делегация во главе с представителем губернатора и правительства региона в Алтайском Заксобрании Александром Евстигнеевым. В ее состав вошли представители органов исполнительной власти, института уполномоченных, профессионального юридического сообщества, депутаты краевого парламента. В качестве спикеров от региона выступят уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и сенатор РФ от Алтайского края Наталья Кувшинова.

Организаторы подготовили для участников обширную деловую программу. В рамках форума состоятся дискуссии с участием известных российских государственных деятелей и экспертов, среди которых министр юстиции РФ Константин Чуйченко, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.