Более 2 тысяч алтайских медиков получили выплаты по новому кадровому закону

За январь-апрель 2026 года господдержку получили почти 700 молодых специалистов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае подвели итоги четырехлетней работы регионального закона о поддержке медицинских кадров. За это время дополнительные выплаты из краевого бюджета получили более двух тысяч врачей, медсестер и фельдшеров, о чем сообщили в пресс-службе АКЗС.

Документ закрепил ежемесячные надбавки для специалистов, которые выплачиваются в течение первых трех лет работы. Молодые участковые терапевты и педиатры получают по 9 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры – по 6 тысяч рублей. Также деньги выплачиваются опытным медикам-наставникам и врачам, которые ведут выездные приемы в районных больницах. Только за январь-апрель 2026 года господдержку получили почти 700 молодых специалистов, общая сумма выплат составила порядка 18 миллионов рублей.

Один из разработчиков закона, председатель профильного комитета АКЗС Владимир Лещенко, рассказал о приоритетах работы:

«Депутаты и Правительство края будут продолжать работу по совершенствованию механизмов поддержки и привлечению кадров в отрасль. Особое внимание уделяем сельским территориям и первичному звену, где потребность в квалифицированных кадрах остается высокой».