Женщина погибла и двое детей пострадали в ночном ДТП с перевертышем на Алтае

Водитель «Ниссан Блюберд» 1992 года рождения не справилась с управлением. Фото: администрация Михайловского района

В Михайловском районе Алтайского края выясняют обстоятельства смертельной аварии, произошедшей поздним вечером 21 июня. По данным местной администрации, в результате опрокидывания легкового автомобиля погибла женщина-водитель, еще пять человек оказались в больнице.

Трагедия случилась в 23:26 на участке дороги между селами Ащегуль и Полуямки. Водитель «Ниссан Блюберд» 1992 года рождения не справилась с управлением, из-за чего иномарка на скорости слетела в кювет и перевернулась. Автомобилистка скончалась на месте до прибытия медиков. Различные травмы получили пять пассажиров, среди которых находились двое детей 2012 и 2014 года рождения.

В ходе разбирательства выяснилось, что никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, число пассажиров в легковушке превышало количество оборудованных посадочных мест.