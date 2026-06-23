Названы даты вручения аттестатов выпускникам 11-х классов в Барнауле

Праздничные церемонии вручения аттестатов пройдут 26 и 27 июня Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Барнауле определили даты проведения торжественных мероприятий для выпускников 11-х классов. Как сообщил на оперативном аппаратном совещании заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артёмов, праздничные церемонии вручения аттестатов пройдут 26 и 27 июня.

Главными героями торжеств станут 11-классники из 84 школ краевой столицы. Большинство праздничных линеек и вечеров примут родные стены учебных заведений. Однако для крупных образовательных организаций, а также для школ, где нет собственных актовых залов, праздничную программу перенесут на площадки городских учреждений культуры.

Для всех остальных школьников (кроме тех, кто сдает ОГЭ) учебный год завершился 26 мая в соответствии с федеральными календарными графиками Минпросвещения РФ.