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НовостиПроисшествия23 июня 2026 9:23

62-й случай заражения бешенством зафиксировали на Алтае

Вспышка бешенства произошла в Мамонтовском районе
Павел БАСТРЫГИН
За весь прошлый год в Алтайском крае было зафиксировано 29 случаев

За весь прошлый год в Алтайском крае было зафиксировано 29 случаев

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мамонтовском районе Алтайского края ввели карантин по бешенству животных. 62-й очаг с начала года выявили на территории личного подсобного хозяйства в поселке Первомайский. Соответствующая информация размещена на портале опубликования правовых актов.

Эпицентром инфекции стала усадьба на улице Восточной. Сейчас в поселке начали действовать ограничительные меры. Специалисты краевого управления ветеринарии разработали экстренный план по ликвидации очага и защите соседних территорий. По правилам, карантин снимут только через 60 дней после уничтожения или убоя последнего заболевшего животного.

Напомним, за весь прошлый год в Алтайском крае было зафиксировано 29 случаев заражения животных бешенством.