В Барнауле утвердили программу празднования Дня молодежи

Жителей и гостей краевой столицы ждет серия развлекательных событий Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Администрация Барнаула представила официальную программу празднования Дня молодежи – 2026. Жителей и гостей краевой столицы ждет серия развлекательных событий во всех районах города, включая творческие конкурсы, открытие Доски Почета, парковые программы и дискотеки.

Главным событием праздника станет молодежная шоу-программа «Время молодых», которая развернется на Гребном канале в водном парке «Лапа». Вход для всех гостей сделают свободным, старт запланирован на 18:00 субботы, 27 июня.

Свои праздничные площадки в этот же день откроют и городские парки. В Индустриальном районе с 18:00 до 21:00 устроят дискотеку «Энергия молодости» в «Лесной сказке». В парке «Центральный» в 15:00 начнется программа «Мечтай! Твори! Действуй!», а в парке «Арлекино» жителей Ленинского района ждут в 14:00 на мероприятии «Молодость – это МЫ!».

Официальные и онлайн-мероприятия стартуют еще раньше. Так, в Железнодорожном районе 25 июня в 11:00 торжественно откроют молодежную Доску Почета. В Ленинском районе 26 июня организуют уличную поздравительную акцию, а в Октябрьском районе до конца июня продолжается прием заявок на онлайн-фотоконкурс «Молодежь в объективе!».