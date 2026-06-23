В День города в Бийске полностью запретят розничную продажу алкоголя

26 июня будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске в пятницу, 26 июня, будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом жителей и гостей города предупредили в местной администрации.

Запрет вводится в связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных 317-летию со дня основания Бийска. Ограничения будут действовать в течение всего праздничного дня. При этом в мэрии уточнили, что данные меры приняты в соответствии с краевым законом «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края».

Торговым точкам запрещено отпускать спиртное на вынос. Впрочем, для некоторых заведений сделали исключение.

«Введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)», – пояснили в администрации.

Таким образом, приобрести алкоголь в День города можно будет исключительно в барах, кафе и ресторанах при условии употребления внутри заведений.