На Алтае из-за дефицита бензина начали закупки топлива у иностранных партнеров

Проблемы с отпуском топлива коснулись в основном небольших независимых АЗС и франшиз Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зафиксировали локальные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95. По данным пресс-службы регионального правительства, дефицит затронул заправки Барнаула, Бийска, Рубцовска и ряда сел, в связи с чем власти и надзорные органы начали вводить меры защиты топливного рынка.

Проблемы с отпуском топлива коснулись в основном небольших независимых АЗС и франшиз с нерегулярными поставками. При этом оперативные, экстренные службы, а также предприятия ЖКХ, сельского хозяйства и промышленности снабжаются без сбоев. Для стабилизации ситуации власти диверсифицировали систему поставщиков и сформировали резервные запасы.

В Кабмине прокомментировали, что ситуация требует особых подходов и прямого взаимодействия с бизнесом.

«Следует понимать, что внедряемые меры не относятся к «мирной экономике» и сопровождаются соответствующими уровнями защиты. <...> Владельцам заправочных станций рекомендовано пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС, ориентируясь на более крупных партнеров, а не только на долгосрочные рыночные отношения», – отметили в правительстве Алтайского края.

Главная цель властей сейчас – замедлить рост стоимости топлива для потребителей, запустить льготные реверсные закупки ГСМ у иностранных партнеров и сократить цепочки снабжения для ключевых предприятий.