Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 11:03

46 многоквартирных домов расселят на «Потоке» в Барнауле

В мэрии обсудили переселение жителей из аварийного жилья
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
На данный момент в городе остаются не расселенными 130 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года

На данный момент в городе остаются не расселенными 130 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Барнаула прошло совещание по реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда. По данным администрации города, на «Потоке» в краевой столице расселят 46 многоквартирных домов.

На данный момент в городе остаются не расселенными 130 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В них проживают около 3,3 тысячи человек. Работа по расселению ведется в рамках региональной и муниципальной программ. На 2026 год на эти цели выделено 1,3 млрд рублей из разных источников.

В ходе совещания обсудили проект комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне «Поток». В декабре прошлого года мэрия заключила договор с застройщиком ООО «СЗ «Поток». Согласно условиям контракта, компания займется расселением и сносом 30 аварийных многоквартирных домов, а также 16 домов с высокой степенью износа.