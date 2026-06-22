46 многоквартирных домов расселят на «Потоке» в Барнауле

На данный момент в городе остаются не расселенными 130 многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Барнаула прошло совещание по реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда. По данным администрации города, на «Потоке» в краевой столице расселят 46 многоквартирных домов.

На данный момент в городе остаются не расселенными 130 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В них проживают около 3,3 тысячи человек. Работа по расселению ведется в рамках региональной и муниципальной программ. На 2026 год на эти цели выделено 1,3 млрд рублей из разных источников.

В ходе совещания обсудили проект комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне «Поток». В декабре прошлого года мэрия заключила договор с застройщиком ООО «СЗ «Поток». Согласно условиям контракта, компания займется расселением и сносом 30 аварийных многоквартирных домов, а также 16 домов с высокой степенью износа.