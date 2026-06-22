Количество пострадавших от нападения животных на Алтае выросло на 9,4%

74% заболеваемости бешенством приходится на домашних животных, еще 26% - на диких Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с начала 2026 года выросло число пострадавших от нападения животных. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, в этом году уже насчитали 70 неблагополучных по бешенству населенных пунктов.

Заболеваемость бешенством среди населения края не регистрируется длительное время. По итогам прошлого года в регионе зарегистрировали больше 3,3 тыс. пострадавших, которые подверглись укусам, оцарапываниям или ослюнениям животными. От укусов диких животных пострадали 120 человек. С января по май показатель вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил уже 1456 пострадавших.

«Около 3-4% случаев повреждения человеку наносят дикие животные. Активность природных очагов приводит к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных, что в свою очередь повышает риск инфицирования людей», - отметили в управлении.

74% заболеваемости бешенством приходится на домашних животных, еще 26% - на диких (лисица, барсук).